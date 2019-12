Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild

Südbrookmerland. Ein Mann ist am frühen Sonntagmorgen aus einem fahrenden Taxi in Südbrookmerland (Landkreis Aurich) gesprungen. Der 25-Jährige habe sich vorher mit einem anderen Fahrgast gestritten, sagte ein Polizeisprecher. Beide hatten zuvor Alkohol getrunken. Plötzlich öffnete der Mann die Autotür und sprang heraus. Wie schnell das Taxi zu diesem Zeitpunkt fuhr, war laut Polizeiangaben unklar. Mit leichten Verletzungen wurde er per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.