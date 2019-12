SEK nimmt Messerstecher in Stade fest CC-Editor öffnen

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Stade. Spezialkräfte der Polizei haben in Stade südlich der Elbe einen 35-jährigen Mann festgenommen, der seine Lebensgefährtin und deren Tochter mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Ein Nachbar hatte morgens Alarm geschlagen, weil aus einer Wohnung Hilferufe und Gepolter zu hören waren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Den Angaben nach soll der 35-Jährige bei einem Streit auf seine 35 Jahre alte Partnerin eingestochen haben. Auch die 16-jährige Tochter wurde durch Stiche verletzt. Beiden Frauen und einem weiteren 16 Jahre alten Jugendlichen gelang es aber, aus der Wohnung zu flüchten. Die Verletzten wurden in einem Krankenhaus versorgt.