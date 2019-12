Werder Bremen will Abwehrspieler Vestergaard ausleihen CC-Editor öffnen

Jannik Vestergaard. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild

Bremen. Fußball-Bundesligist Werder Bremen will sich für den Abstiegskampf verstärken. Nach übereinstimmenden Medienberichten ist der Tabellen-17. an Abwehrspieler Jannik Vestergaard interessiert. Der 27 Jahre alte Däne, der derzeit beim englischen Premier-League-Club FC Southampton unter Vertrag steht, soll demnach bis zum Saison-Ende ausgeliehen werden und die in der Vorrunde mit 41 Gegentore schlechteste Bundesliga-Defensive stabilisieren.