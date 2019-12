Die Seehunde Lotte, Mucke und Finchen sind an einem Strand der ostfriesischen Insel Juist auf dem Weg in die Freiheit des Meeres. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Norddeich. Die Tierpfleger der Seehundstation im ostfriesischen Norddeich haben 2019 wieder alle Hände voll zu tun gehabt. Insgesamt 209 Jungtiere wurden eingeliefert, nachdem sie zuvor als mutterlose Heuler an Stränden und Küsten aufgefallen waren. 161 dieser Pflegegäste wurden nach erfolgreicher Aufzucht wieder in die Freiheit des Wattenmeeres entlassen. „48 Heuler waren jedoch schwer verletzt oder stark dehydriert“, sagte Stationsleiter Peter Lienau in Norddeich. Wegen multiplem Organversagen hätten diese Tiere eingeschläfert werden müssen. Die Zahlen im vergangenen Jahr waren ähnlich ausgefallen.