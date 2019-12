Alex Friesen (2.v.r) von Pinguins Bremerhaven jubelt nach seinem 4:0 Treffer mit Teamkollegen. Foto: Andreas Gora/dpa

Berlin. Die Fischtown Pinguins haben auch das vierte Spiel in Serie in der Deutschen Eishockey Liga für sich entscheiden können. Am Freitagabend setzten sich die Seestädter bei den Eisbären Berlin nach Verlängerung mit 5:4 (1:0, 3:1, 0:3, 1:0) durch. Zuvor gab es in den bisherigen sechs Auswärtsspielen in der Hauptstadt sechs teilweise klare Niederlagen. Mit 52 Punkten rangieren die Pinguins weiterhin auf Platz fünf.