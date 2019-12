Bernd Althusmann (l, CDU), Wirtschaftsminister in Niedersachsen, im Landtag. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover. Die Förderung von Investitionen in die Digitalisierung kleiner und mittlerer Unternehmen hat sich zum beliebtesten Förderprogramm der niedersächsischen Wirtschaft entwickelt. Das teilte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in Hannover am Freitag mit. Seitdem der sogenannte Digitalbonus Anfang September eingeführt wurde, seien bereits mehr als 1500 Anträge bei der dafür zuständigen NBank eingegangen.