Zwei Eisbären-Babys liegen mit ihrer Mutter in der Wurfhöhle vom Zoo am Meer. Foto: --/Zoo am Meer/Archivbild

Bremerhaven. Der doppelte Eisbär-Nachwuchs im Bremerhavener Zoo am Meer ist putzmunter. Die beiden kleinen Eisbären brächten inzwischen rund ein Kilo auf die Waage, sagte Zoo-Direktorin Heike Kück am Freitag. „Sie sehen sehr gut genährt aus. Sie entwickeln sich prächtig.“ Eisbärin Valeska hatte am 8. Dezember Zwillinge zur Welt gebracht.