Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa

Buchholz/Nordheide. An Heiligabend haben drei Männer auf ihrer Heimreise nach Schweden eine Rast gemacht, nicht auf ihre Umgebung geachtet und direkt neben einer Polizeiwache ihre Marihuanareste geraucht. Die 28, 29 und 30 Jahre alten Männer verhielten sich in ihrem Wagen auf dem Besucherhof einer Tankstelle in Buchholz in der Nordheide verdächtig, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Ort hatten die drei ungeschickt ausgewählt, denn neben der Tankstelle liegt die Polizeiwache. Bei der Kontrolle schlug den Beamten bereits beim Öffnen der Fahrertür ein starker Marihuanageruch entgegen. Die Männer gaben an, in Schweden nicht mit den Drogen erwischt werden zu wollen.