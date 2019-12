Der Tui-Vorstandsvorsitzende Friedrich Joussen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Der Reisekonzern Tui blickt trotz der Klimadebatte optimistisch auf das Jahr 2020. „Die Menschen werden auch in Zukunft reisen. Sie wollen die Welt sehen, daran ändert die Klimadebatte wenig“, sagte Tui-Vorstandschef Fritz Joussen der „Rheinischen Post“ (Freitag). Für das aktuelle Geschäftsjahr rechne er mit einem Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. „Für den aktuellen Winter liegen die Buchungen konzernweit mit vier Prozent im Plus, in Deutschland liegen die Buchungen ebenfalls auf diesem Niveau“, sagte Joussen der Zeitung.