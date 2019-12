Gemüselaster fährt auf A2 in Leitplanke und kippt um CC-Editor öffnen

Lehrte. Ein mit Gemüse beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 2 zwischen Hämelerwald und Lehrte-Ost in die Mittelleitplanke gefahren und umgekippt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall am Donnerstagmorgen eingeklemmt, war aber ansprechbar, wie eine Polizeisprecherin sagte. Vorsorglich wurde er in ein Krankenhaus gebracht.