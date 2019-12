Dieter Eilts, deutscher Fußballtrainer und ehemaliger Fußballspieler. Foto: Michael Bahlo/dpa

Bremen. Ehrlichkeit und Direktheit sind nach Ansicht des früheren Nationalspielers und Europameisters von 1996, Dieter Eilts, im Fußball nicht immer gewünscht. „Man versucht eher das zu sagen, was die Verantwortlichen gerne hören möchten. Da wird dann auch oft mit Halbwahrheiten gearbeitet“, sagte Eilts der Deutschen Presse-Agentur. Der 55-Jährige arbeitet mittlerweile in Bremen als Betreuer von Grundschulkindern. „Die sagen, was sie denken und was sie empfinden. Das finde ich total angenehm“, sagte Eilts.