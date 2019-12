Franz-Josef Bode, Bischof des Bistums Osnabrück, gestikuliert während eines Interviews. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Osnabrück. Angesichts eines Vertrauensverlustes vieler Menschen in die Kirche fordert der katholische Bischof von Osnabrück, Franz Josef Bode, über positive Erfahrungen mit Gott zu sprechen. Die Rede der Kirche von Gott und über Gott sei vielen Menschen unglaubwürdig geworden, sagte Bode am Mittwoch in seiner Predigt am ersten Weihnachtstag im Osnabrücker Dom und spielte damit auch auf den Missbrauchsskandal in der Kirche an.