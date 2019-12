Frau stürzt in Bremerhaven in Geeste: Wird gerettet CC-Editor öffnen

Ein Rettungsfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht bei einem Einsatz. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Bremerhaven. An Heiligabend ist in Bremerhaven eine Frau in die Geeste gefallen. Ihr Lebensgefährte und eine Passantin seien ebenfalls in das kalte Wasser des Flusses gestiegen, um die Frau zu retten, teilte die Feuerwehr mit. Als die Rettungskräfte eintrafen, seien alle drei bereits wieder an Land gewesen und von weiteren Helfern sowie der Polizei betreut worden. Nach der Untersuchung durch eine Notärztin wurden zwei der Beteiligten ins Krankenhaus gebracht. Wieso die Frau ins Wasser stürzte, blieb unklar. Weitere Details lagen ebenfalls zunächst nicht vor.