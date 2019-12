Landesbischof: In Fridays for Future steckt Frage nach Gott CC-Editor öffnen

Der evangelische Landesbischof von Hannover, Ralf Meister. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover. Der evangelische Landesbischof von Hannover, Ralf Meister, hat in seiner Weihnachtspredigt die Klimaschutzbewegung Fridays for Future gewürdigt. Dieser Protest habe vermutlich wie noch nie zuvor dazu geführt, dass sich Abermillionen Menschen die Frage stellten, wie wir morgen in einer zerstörten Schöpfung leben und überleben wollten, sagte Meister am Dienstag in der Marktkirche Hannover. „Tief in dieser Frage steckt die Frage nach Gott.“