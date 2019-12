Boxer Marco Huck befindet sich in der Boxhalle. Foto: Tobias Hase/dpa/Archivbild

Hannover. Der frühere Weltmeister Marco Huck kann wegen einer schweren Verletzung nicht um die Europameisterschaft im Schwergewicht boxen. Wie das Management des 35-Jährigen am Montag mitteilte, brach sich Huck im Training die rechte Schlaghand. Huck bekam vom Arzt vier Wochen Boxverbot erteilt, heißt es in der Mitteilung. Der Kampf am 11. Januar gegen den Briten Joe Joyce in der Tui-Arena in Hannover ist damit geplatzt.