Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Badbergen. Ein Autofahrer ist am Montag bei einem Überholversuch in Badbergen im Kreis Osnabrück tödlich verunglückt. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, ereignete sich der Unfall auf einer Landstraße zwischen den Ortsteilen Groß Mimmelage und Klein Mimmelage. Der 70 Jahre alte Fahrer wollte nach ersten Erkenntnissen nach dem Überholen eines anderen Fahrzeugs vor einer Kurve wieder einscheren, als ihm ein Auto entgegen kam. Beim Versuch auszuweichen geriet er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde in dem Wagen eingeklemmt und starb trotz sofortiger Erster Hilfe noch an der Unfallstelle.