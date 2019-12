Ein Fischer hält einen Karpfen Foto: Marcin Bielecki/PAP/dpa

Hannover. Dem traditionellen Weihnachtskarpfen steht nichts mehr im Weg: Am Montag sind in Hannover am Ufer des Maschsees Karpfen verkauft worden. Die Firma Fischzucht Neumann aus Moisburg im Landkreis Harburg hat seit 2016 das Fischereirecht für Hannovers bekannten See von der Stadt gepachtet - dies schließt ein, vor Weihnachten und Silvester Fische am Ufer zu verkaufen. „Wir hatten sehr viele Vorbestellungen“, sagte Felix Stähler, der den Verkauf in diesem Jahr organisiert hat. Die kleinen Karpfen wurden 2017 im Maschsee ausgesetzt, seither hätten sie mehr als ein Kilogramm zugelegt. „Sie leben von Naturnahrung und bekommen kein Zusatzfutter wie oft in Teichen“, betonte Stähler.