Pilot Markus Raffel steht im Cockpit eines Nachbau des Großen Doppeldecker von Otto Lilienthal. Foto: Stefan Sauer/dpa

Kitty Hawk/Göttingen. Ein gutes Jahrhundert nach den Anfängen der Luftfahrt sind in den USA Nachbauten von zwei der ersten Flugzeuge gemeinsam gestartet. An den Flügen in Kitty Hawk im Bundesstaat North Carolina nahm ein Modell von Otto Lilienthals „Großem Doppeldecker“ von 1895 ebenso teil wie der Wright-Gleiter aus dem Jahr 1902. Die Vorführung fand Mitte Dezember in den Sanddünen des Jockeys Ridge State Park an der Atlantikküste statt, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Montag mitteilte.