Weiterhin viele Drogentote in Niedersachsen

Über der Flamme eines Feuerzeuges wird Heroin gekocht. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Hannover. Die Zahl der Drogentoten in Niedersachsen bleibt auf hohem Niveau. In diesem Jahr seien bis Ende November bereits 69 Todesopfer registriert worden, berichtete das Landeskriminalamt (LKA). Das sind zwar etwas weniger als zum gleichen Zeitpunkt 2018, jedoch mehr als in den meisten Vorjahren.