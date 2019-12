Auf einem Polizeiauto warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Osnabrück. In Osnabrück ist am Sonntagabend ein 52-jähriger Radfahrer von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann stürzte nach dem Zusammenprall mit dem Auto einer 73 Jahre alten Frau, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.