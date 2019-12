Schmuddelwetter an Weihnachten in Niedersachsen erwartet CC-Editor öffnen

Passanten mit ihren Regenschirmen läuft durch Innenstadt. Foto: Roland Weihrauch/Archivbild

Hannover. Menschen in Niedersachsen müssen sich an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag auf Schmuddelwetter einstellen: Es soll regnen und vielerorts auch windig werden, wie ein Sprecher des Deutsche Wetterdienstes mitteilte. Am 26. Dezember lassen Wind und Regen aber voraussichtlich etwas nach.