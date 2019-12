Greg Schneider, Executive Vice President der Jewish Claims Conference, steht auf einer Straße. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Bremen. Zur Internationalen Nacht der Überlebenden hat die jüdische Gemeinde in Bremen Holocaust-Überlebende bei einer Chanukka-Feier geehrt. Fünf Gemeindemitglieder, die den Nazi-Terror überlebt hatten, waren am Sonntag anwesend. Die Internationale Nacht der Überlebenden, die 2017 initiiert wurde, solle weltweit stattfinden, teilte die Jewish Claims Conference mit. Eröffnet werde sie in New York, Moskau, München und eben in Bremen. Am Montag ist das Lichterfest in Paris und an der Klagemauer in Jerusalem geplant.