Walsrode. Auf dem Anwesen der Walsroder Bürgermeisterin im Stadtteil Sieverdingen (Landkreis Heidekreis) ist ein Auto explodiert. Bislang sei unklar, was die Explosion ausgelöst hat und ob sie vorsätzlich herbeigeführt wurde oder nicht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Polizei konnte sich noch nicht dazu äußern, ob es sich um eine politisch motivierte Tat handelt und wem das Auto gehörte. „Wir sind erst am Anfang der Ermittlungen“, so ein Polizeisprecher. Das Grundstück sei von mehreren Menschen bewohnt.