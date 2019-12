Ein Mann vor einem Banner zur Eröffnung des traditionellen jüdischen Chanukka-Festes. Foto: Peter Steffen/dpa/Symbolbild

Bremen. Zur Internationalen Nacht der Überlebenden ehrt die Jewish Claims Conference Holocaust-Überlebende bei einer Chanukka-Feier in Bremen. Dort würden rund 70 Überlebende des Nazi-Terrors erwartet, teilte die Claims Conference mit. Die Internationale Nacht der Überlebenden, die 2017 initiiert wurde, solle weltweit stattfinden - eröffnet werde sie in New York, Moskau, Bremen und München. Am kommenden Montag ist das Lichterfest in Paris und an der Klagemauer in Jerusalem geplant.