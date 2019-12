Ein Fußball-Spiel. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Braunschweig. Eintracht Braunschweig hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga erneut zwei wichtige Punkte verloren. Trotz zweimaliger Führung und gleich zweier Platzverweise für den Gegner spielte die Eintracht am Samstag nur 2:2 (1:1) gegen den 1. FC Magdeburg. Vor 23 100 Zuschauern brachten Marc Pfitzner per Foulelfmeter (49.) und Benjamin Kessel (70.) die Eintracht zweimal in Front, Christian Beck (50.) und Björn Rother (72.) glichen aber jeweils postwendend für die Gäste wieder aus.