Hannover. Hannover 96 hat ein frustrierendes Fußball-Jahr 2019 mit einem starken Auftritt beendet. Gegen den großen Aufstiegsfavoriten VfB Stuttgart verdienten sich die Niedersachsen am Samstag ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Vor 35 200 Zuschauern wäre für die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak sogar noch mehr möglich gewesen, denn 96 bot die bislang beste Leistung in dieser Saison und vergab vor allem in der ersten Halbzeit mehrere gute Möglichkeiten. Doch nach der frühen Führung durch Marvin Ducksch (13. Minute) trafen Nicolas Gonzalez nur zwölf Sekunden nach dem Beginn der zweiten Halbzeit sowie Silas Wamangituka (63. Minute) auf einmal für den lange Zeit sehr passiven VfB. Der eingewechselte Edgar Prib rettete Hannover in einer wilden zweiten Spielhälfte jedoch wenigstens noch einen verdienten Punkt (74.).