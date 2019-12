Olivia Jones. Foto: Georg Wendt/dpa

Hamburg. Der Hamburger Dragqueen Olivia Jones (50) fällt es sehr schwer, auf Schokolade zu verzichten. „Ich liebe alles, was süß ist. In meinem Stammhotel wissen die schon, dass sie die Minibar leer räumen müssen, damit ich da keine Schokolade habe.“ Wenn sie dagegen wisse, dass in der Minibar die süßen Tafeln liegen, dann esse sie die auch. „Das einzige, an dem ich vorbeigehen kann, ist Bitterschokolade. Die schmeckt mir nicht.“