Hannover. Der Bund der Steuerzahler hat vor einer Erhöhung der Grundsteuern in Niedersachsen als Folge der geplanten Reform auf Bundesebene gewarnt. In den vergangenen beiden Jahren habe jede dritte Kommune die Steuer erhöht, kritisierte Verbandschef Bernhard Zentgraf.

Ab 2025 wird die Grundsteuer nach einem neuen System berechnet - die Bundesländer können entscheiden, ob sie dafür die vom Bund vorgeschlagene Methode nutzen oder eine eigene entwickeln. Ob Hausbesitzer und Mieter mehr zahlen müssen, ist offen - das letzte Wort über die Grundsteuer haben weiter die Kommunen, die mit den sogenannten Hebesätzen die genaue Höhe in ihrer Stadt oder Gemeinde festlegen.

In Niedersachsen sind die Grundsteuern für Hausbesitzer nach einer Auswertung des Steuerzahlerbundes aktuell am niedrigsten in der Gemeinde Gorleben, gefolgt von Börger im Emsland und Lohne. In Hannover, Laatzen und Seelze im Umland der Landeshauptstadt sowie in Hitzacker an der Elbe und auf den Inseln Baltrum und Spiekeroog müssen danach die höchsten Grundsteuern gezahlt werden.

Im bundesweiten Vergleich liegt Niedersachsen im Mittelfeld der Flächenländer - Spitzenreiter ist Berlin, gefolgt von Bremen, in Bayern ist die Grundsteuer besonders niedrig.