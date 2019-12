Scheune in der Grafschaft Bentheim abgebrannt - rund 200.000 Euro Schaden CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Michael Gründel

Neuenhaus. Zu einem Brand ist es am Freitagnachmittag an der Binnenborger Straße in der Gemeinde Esche (Landkreis Grafschaft Bentheim) gekommen. Das Gebäude und das darin enthaltene landwirtschaftliche Inventar wurden dabei vollständig zerstört.