Das Logo der Deutschen Bahn ist in roten Buchstaben auf weißem Hintergrund zu sehen. Foto: Ralf Hirschberger/dpa/Archivbild

Oldenburg. Im Streit um den Bahnausbau in Oldenburg nimmt die Deutsche Bahn die unterbrochenen Arbeiten wieder auf, nachdem das Bundesverwaltungsgericht alle Eilanträge abgewiesen hat. Vom 6. Januar an werde mit Rodungsarbeiten an der Strecke zwischen Oldenburg und Rastede begonnen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Außerdem werde mit der Baustelleneinrichtung begonnen. Die Stadt Oldenburg hatte im Zuge des Bahnausbaus nach Wilhelmshaven mit einer Reihe von Klagen erreichen wollen, dass in Oldenburg mit Blick auf die erwartete Zahl von Güterzügen eine Umfahrungsstrecke gebaut wird. Das Gericht ist der Forderung nicht gefolgt.