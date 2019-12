Ein Sendemast für den Mobilfunkstandard 5G ist zu sehen. Foto: Soeren Stache/zb/dpa/Archivbild

Wolfenbüttel. Zum Test des Mobilfunkstandards 5G auch im ländlichen Raum fließt Fördergeld vom Bund nach Niedersachsen und Bremen. Wolfenbüttel und Helmstedt erhalten vom Verkehrsministerium in Berlin 100 000 Euro für das Projekt „Smart Country“, wie die beiden Landkreise am Freitag mitteilten. „Immer mehr technische Anwendungen in modernen landwirtschaftlichen Betrieben benötigen eine stabile und leistungsfähige Mobilfunkverbindung“, sagte Gerhard Schwetje, Präsident der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Der Ausbau des Mobilfunknetzes im ländlichen Raum gehöre daher zu den wichtigsten Anliegen.