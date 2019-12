Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht durch den Regen. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Verden. Zwei vierjährige Jungen aus Hülsen im Landkreis Verden haben einen kühlen Kopf bewahrt, als ihre Mutter bewusstlos zusammengebrochen ist. Einer der Zwillinge habe den Notruf gewählt und erklärt, dass seine Mama am Boden liege, berichtete das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Freitag. In der Wohnung hätten die Kinder den Rettungsdienst in die Lage eingewiesen und sogar bei der Versorgungder Mutter helfen wollen. „Die Unbekümmertheit und das fokussierte Handeln der Zwillinge waren überragend und lebensrettend zugleich“, sagte Rettungssanitäter Dirk Oswald. Der Einsatz liegt bereits fünf Wochen zurück, die DRK-Retter bedankten sich jetzt bei den Kindern mit Geschenken.