Hannover. Das Amtsgericht Hannover hat die Mietpreisbremse in Niedersachsen als ungültig erklärt. Das Land muss jetzt nachbessern – das könnte Monate dauern. Dabei ist die Mietpreisbremse aus einem ganz simplen Grund unwirksam.

Die niedersächsische Mietpreisbremse ist nach Angaben des Bauministeriums ungültig und muss neu verabschiedet werden. Grund dafür sei eine Entscheidung des Amtsgerichts Hannover, das eine Klage zur Mietpreisbremse wegen eines Formfehlers abgewiesen hat, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag. Demnach hatte das Land bei der Verabschiedung der Mietpreisbremse für Niedersachsen im Jahr 2016 die notwendige Begründung nicht zeitgleich veröffentlicht.



Dem Ministeriumssprecher zufolge soll die Verabschiedung einer neuen Mietpreisbremse in Niedersachsen rund sechs Monate dauern. So lange hätten Mieter in 19 niedersächsischen Kommunen, in denen die Bremse gilt, keine Möglichkeit sie rechtlich durchzusetzen. Bei neu abgeschlossenen Mieten in diesem Zeitraum werde darauf geachtet, dass Vermieter keine überzogenen Preise verlangen: „Wuchermieten sind nicht zulässig.“ Die meisten Vermieter würden ohnehin nicht mehr als zehn Prozent der örtlichen Vergleichsmiete – die Grenze der Mietpreisbremse – auf die Miete aufschlagen.

Das Gericht hatte am Donnerstag eine Klage einer Mietrechts-Agentur abgelehnt, die den früheren Vermieter eines hannoverschen Paares dazu zwingen wollte, den Mietpreis der Vormieter herauszugeben. Diese Klage hat das Gericht abgewiesen, weil es das Gesetz als unwirksam eingeschätzt hat (Az.: 514 C 7045/19).

„Entsprechend eines Urteils des BGH ist es nicht ausreichend, wenn die Begründung später nachgeschoben wird“, sagte Sprecherin Catharina Erps. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte im Sommer in einem Fall in Hessen entschieden, dass die Mietpreisbremse nicht wirksam umgesetzt war, da auch dort die Begründung zu spät kam (Az.: VIII ZR 120/18).

Nach Angaben der Gerichtssprecherin war es das erste Verfahren, das am Amtsgericht Hannover wegen der Mietpreisbremse geführt werden sollte. Im restlichen Bundesland nutzten drei Jahre nach der Einführung im Jahr 2016 bisher wenige Menschen die Möglichkeit. Der Mieterschutzbund gab Anfang Dezember bekannt, bisher einen Fall betreut zu haben.

Nach Angaben des Ministeriumssprechers müssen bereits sechs weitere Bundesländer bei der Mietpreisbremse nachbessern, da die Begründung zu der Verordnung auf Länderebene zu spät veröffentlich wurde: „Der Fehler war einfach, sie nicht ins Internet gestellt zu haben.“ Auf Bundesebene gelte die Mietpreisbremse aber noch immer. Niedersachsen müsse nun neu bewerten, in welchen Regionen sie die Mietpreisbremse anwenden will.