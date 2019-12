Bargeld am Geldautomaten in Barßel gestohlen – Frau überführt CC-Editor öffnen

Die 71-Jährige hatte Bargeld von ihrem Konto abgehoben, es dann aber im Schalterraum der Bank vergessen. Das bemerkte eine 50-Jährige und nahm das Geld laut Polizei an sich. Symbolboto: Patrick Pleul/dpa

Barßel. Der Polizei im Landkreis Cloppenburg ist es gelungen, eine 50 Jahre alte Frau zu überführen, die eine 71-Jährige in einer Bank in Barßel bestohlen haben soll. Die Seniorin hatte Bargeld im Schalterraum des Kreditinstituts vergessen, was die 50-Jährige ausnutzte. Lange Freude an dem Geldsegen hatte sie nicht.