Der VfL Wolfsburg muss im kommenden Auswärtsspiel beim FC Bayern München voraussichtlich auf Stürmer Weghorst verzichten. Foto: Swen Pförtner/Archivbild

Wolfsburg. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss zum Abschluss der Hinrunde am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Bayern München voraussichtlich auf das Sturm-Duo Wout Weghorst und Daniel Ginczek verzichten. Der Niederländer Weghorst hat nach Angaben von Trainer Oliver Glasner „Fieber“, Angriffskollege Ginczek leidet an „Halsschmerzen. Ein Einsatz wird sich voraussichtlich erst kurzfristig entscheiden“, sagte der österreichische Coach am Freitag vor dem Duell beim deutschen Rekordmeister.