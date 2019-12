Hannover. Weihnachten im Gefängnis ist für die wenigsten eine schöne Vorstellung. Mit der sogenannten Weihnachtsamnestie sind jetzt einige Häftlinge frühzeitig zum Fest nach Hause gekommen. Das ist aber nicht im Sinne aller.

Pünktlich zur Weihnachtszeit sind in Niedersachsen und Bremen 67 Häftlinge vorzeitig aus den Gefängnissen entlassen worden. Sie kamen zwischen Anfang November und Anfang Dezember frei. Alleine in Niedersachsen profitierten 52 Männer und sieben Frauen von der sogenannten Weihnachtsamnestie. Dabei seien nur Häftlinge in Frage gekommen, die eine Resthaftzeit von maximal einem Monat gehabt hätten und sich während der Haft gut verhalten hätten, teilte das Justizministerium am Freitag mit. Dabei galten dieselben Voraussetzungen wie bei sonstigen vorzeitigen Haftentlassungen.

Zusätzlich zu den acht entlassenen Gefangenen in Bremen kommen noch zwei weitere Bremer, die in Gefängnissen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz saßen. Im vergangenen Jahr wurden in Bremen sechs Menschen vorzeitig entlassen, in Niedersachsen waren es 71. Es wird jedoch niemand einfach so vor die Tür gesetzt: Wer nicht früher nach Hause will, kann auch bis zum regulären Ende der Haft bleiben. So wollten drei Häftlinge in Niedersachsen in diesem Jahr die Festtage lieber hinter Gittern verbringen.

Dort müssen diejenigen, die nicht frühzeitig nach Hause dürfen, nicht ganz auf Weihnachten verzichten. In niedersächsischen Gefängnissen gibt es laut Ministerium für sie ein besonderes Weihnachtsessen, Tannenbäume werden aufgestellt und es werden Fußball- oder Darts-Turniere organisiert.