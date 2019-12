Das Logo von VW steckt am Elektroauto ID.3. Foto: Sina Schuldt/Archiv

Zwickau/Wolfsburg. Beim wichtigen Elektromodell ID.3 von Volkswagen kommt es zu Verzögerungen mit der Software-Ausstattung. In der kürzlich gestarteten Produktion des Autos - neben dem Golf 8 das aktuell größte Projekt der VW-Kernmarke - müssten in den kommenden Monaten mehrere tausend Exemplare „nachbearbeitet“ werden, berichtete das „Manager-Magazin“ (Donnerstag). Dabei ist von einer „unvollständigen Software-Architektur“ die Rede. Das Unternehmen erklärte hierzu, man benötige zwar etwas mehr Zeit als zunächst angenommen. Die Produktionsziele seien aber nicht gefährdet. „Der Zeitplan für den ID.3 steht. (...) Wir werden im kommenden Jahr wie geplant rund 100 000 MEB-Fahrzeuge in Zwickau bauen.“