Schüttorf. Die Bundespolizei hat an der deutsch-niederländischen Grenze bei einer Kontrolle zweier Frauen Haschisch im Verkaufswert von rund 380 000 Euro beschlagnahmt. Die beiden 19-Jährigen hätten versucht, 38 Kilogramm der Droge über die Grenze zu schmuggeln, teilten die Beamten am Donnerstag mit.

Eine Streife hatte das Fahrzeug mit den beiden Frauen in der Nacht zum Donnerstag an der Autobahnausfahrt Schüttorf-Nord im Landkreis Grafschaft Bentheim gestoppt. Zuvor habe die Fahrerin zweimal die Anhaltesignale der Bundespolizei ignoriert, hieß es. Bei einer anschließenden Kontrolle entdeckten die Polizisten zunächst in einer Stofftasche eine Dose mit Cannabiskeksen. In weiteren Taschen fanden sie dann insgesamt 38 Kilogramm Haschisch.

Beide Frauen wurden vorläufig festgenommen und Beamten des Zollfahndungsamtes übergeben. Am Donnerstag wurden sie einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, der unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.