Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bad Sachsa. Ein Feuerwehrmann aus dem Südharz kommt als mutmaßlicher Serienbrandstifter in Untersuchungshaft. Gegen den 22-Jährigen sei am Donnerstag Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr erlassen worden, sagte eine Polizeisprecherin in Göttingen. Der 22-Jährige stehe im Verdacht, im Raum Bad Sachsa 22 Brände gelegt zu haben. Der Mann habe zu den Vorwürfen bisher geschwiegen.