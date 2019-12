Julian Korb droht Hannover 96 im Absteiger-Duell mit dem VfB Stuttgart auszufallen. Foto: Peter Steffen/Archivbild

Hannover. Hannover 96 hat vor dem Absteiger-Duell in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart am Samstag (13.00 Uhr/Sky) personelle Probleme in der Abwehr. Trainer Kenan Kocak fehlt auf der Rechtsverteidiger-Position nicht nur der Langzeitverletzte Sebastian Jung, sondern aller Voraussicht nach auch Julian Korb. „Er hat eine Erkältung. Er wird wohl ausfallen“, sagte der 96-Coach am Donnerstag. Wer auf der rechten Abwehrseite verteidigen wird, ist noch unklar. „Wir müssen uns etwas einfallen lassen“, erklärte Kocak.