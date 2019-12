Osnabrücks Sportdirektor Benjamin Schmedes lächelnd vor einem Spiel im Stadion. Foto: Friso Gentsch/Archivbild

Osnabrück. Osnabrücks Sportdirektor Benjamin Schmedes ist von der schnellen Weiterentwicklung des VfL in der 2. Fußball-Bundesliga angetan. Mit Platz fünf ist der Aufsteiger einer der Hinrunden-Gewinner und kann mit einem Sieg im abschließenden Spiel des Jahres beim 1. FC Heidenheim am Sonntag (13.30 Uhr) sogar noch einen Platz klettern. „Auftritt und Entwicklung unserer Mannschaften überraschen mich, ehrlich gesagt, nicht, die Dynamik dieses Prozesses schon eher“, sagte der Manager in einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag) und dem „Kicker“.