Auf dem Bildschirm eines Laptops ist der Binärcode zu sehen. Foto: Oliver Berg/dpa/Archiv

Wolfsburg Mehrere niedersächsische Kliniken beschweren sich in einem offenen Brief darüber, dass sie für notwendige IT-Sicherheitsmaßnahmen nicht die erforderlichen Gelder erhalten. Die Maßnahmen müssten die Krankenhäuser aufgrund von Gesetzesvorgaben umsetzen, teilte das Klinikum Wolfsburg mit. Die Krankenkassen hätten aber im Krankenhausplanungsausschuss des Landes keine Mittel dafür locker gemacht, kritisierten die Kliniken in Wolfsburg, Lüneburg und Rotenburg/Wümme sowie die Elbe Kliniken Stade-Buxtehude.