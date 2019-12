Zwei Pferde stehen am Morgen auf einem Feld und fressen Gras. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Lüneburg. Das Forstamt Lüneburg will in einigen seiner Waldgebiete künftig auch Pferde zum Holztransport einsetzen. Die sogenannten Pferderücker sollen mit ihren Tieren vor allem auf moorigen und sehr weichen Böden arbeiten, wo Maschinen nur schwer eingesetzt werden können. Diese würden durch schwere Maschinen besonders stark verdichtet werden. „Wir sind in einer Testphase, um herauszufinden, wo das Sinn machen könnte“, sagte Stadtförster Per-Ole Wittenburg am Donnerstag. „Vor allem auf nassen Böden können wir mit den Pferden schonender arbeiten.“