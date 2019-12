Ein Feuer hat ein Ferienhaus in Wittingen im Landkreis Gifhorn komplett zerstört und einen Schaden von rund 100 000 Euro angerichtet. Der 62 Jahre alte Bewohner des Holzhauses wurde am frühen Mittwochmorgen von den Flammen überrascht, konnte sich aber retten, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Was den Brand im Ortsteil Wunderbüttel ausgelöst hatte, war zunächst noch unklar.