Eine 26 Jahre alte Frau ist in Melle im Landkreis Osnabrück beim Gassi gehen mit ihrem Hund von einem Auto erfasst worden. Als ihr auf dem Gehweg andere Hunde entgegenkamen, wollte die Frau am Dienstagabend die Straßenseite wechseln. Weil sie dabei nicht auf den Verkehr geachtet habe, konnte ein 64 Jahre alter Autofahrer nicht mehr ausweichen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die 26-Jährige erlitt schwere Verletzungen, war aber laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Ihr Hund lief der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ zufolge alleine zurück nach Hause. Dem Tier gehe es gut.