Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Polizeiwagen in der Region Hannover mit einem Auto zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden schwer, zwei leicht verletzt. Der Streifenwagen sei am Dienstagabend auf der Bundesstraße 188 zwischen Burgdorf und Uetze mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen, als er in Höhe einer Einmündung mit einem Auto zusammenstieß, sagte ein Polizeisprecher.

Ersten Ermittlungen zufolge geht die Polizei davon aus, dass das Auto quer auf der Fahrbahn stand. Nach dem Zusammenstoß sei das Auto mit zwei Insassen im Alter von 70 und 74 Jahren die Straße entlang geschleudert und nach einigen Metern zum Stehen gekommen. Der Streifenwagen sei beim Aufprall links von der Fahrbahn abgekommen und in ein Feld gerutscht. Auf Fotos sind das völlig zerstörte Auto und der Streifenwagen zu sehen.

Der 74-jährige Autofahrer und seine 70-jährige Beifahrerin seien im Auto eingeklemmt gewesen und hätten schwer verletzt von der Feuerwehr befreit werden müssen. Die Insassen des Streifenwagens, eine 44-jährige Beamtin und ihr 34-jähriger Kollege wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Sie befreiten sich selbst aus dem Auto. Die Bundesstraße 188 sei für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt gewesen.