Milde Temperaturen in Niedersachsen und Bremen

Ein Vogelschwarm fliegt über Felder, während am Horizont die Sonne aufgeht. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover/Bremen. In Niedersachsen und Bremen sind für den Rest der Woche milde Temperaturen bis zu 13 Grad zu erwarten. Am Mittwoch bleibt es nach gelegentlichen Schauern und wechselnder Bewölkung am Nachmittag trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.