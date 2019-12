Hannover. Die rot-schwarze Landesregierung in Niedersachsen plant für das kommende Jahr 400.000 Euro für zusätzliche Plätze in Frauenhäusern ein.

Die rot-schwarze Landesregierung in Niedersachsen plant für das kommende Jahr 400 000 Euro für zusätzliche Plätze in Frauenhäusern ein. Das Geld ist Teil des Sozialhaushalts für das Jahr 2020, über den der Landtag am Dienstag in Hannover debattiert hat. Frauen seien täglich Gewalt ausgesetzt, jeden dritten Tag komme eine Frau deshalb ums Leben, der Handlungsbedarf sei dringend, sagte der sozialpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Uwe Schwarz. Insgesamt seien für den Kampf gegen die Gewalt an Frauen 9,2 Millionen Euro im Haushalt vorgesehen.