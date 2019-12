Wegen des Verdachts der Bestechung und des Abrechnungsbetrugs im Gesundheitswesen hat die Polizei am Dienstagmorgen 47 Objekte in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen durchsucht. Die Ermittlungen richteten sich gegen 14 Beschuldigte, darunter neun Ärzte, drei Apotheker und zwei Geschäftsführer von Pharmafirmen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg. An dem Einsatz seien 420 Polizisten und sechs Staatsanwälte beteiligt. Die Vorwürfe der Bestechlichkeit und des Abrechnungsbetruges stünden im Zusammenhang mit der Verschreibung von Krebsmitteln, sogenannter Zytostatika, sagte sie.