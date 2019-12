Während der Haushaltsdebatte im niedersächsischen Landtag hat die Gewerkschaft der Polizei für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für die Beamten demonstriert. Nötig seien Investitionen in marode Gebäude, mehr Personal, ein gesundes Arbeitsumfeld und eine wertschätzende Bezahlung, forderte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Dietmar Schilff, am Dienstag. Es sei gut, dass die Zahl der Beamten in den kommenden Jahren um 1200 steigen solle. Allerdings sei die Polizei auch auf Weihnachtsmärkten, bei Demonstrationen und Fußballspielen eingespannt. Deshalb dürfe die Politik bei der Unterstützung der Polizei nicht nachlassen.

Landespolitiker verschiedener Parteien und auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) besuchten den Proteststand der Gewerkschaft der Polizei (GdP) vor dem Landtagsgebäude und sicherten der Polizei weitere Hilfe zu.

In der Sache sei er mit GdP-Chef Schilff einer Meinung, die ins Auge gefasste Sanierung von Polizeigebäuden und Personalaufstockung müsse aber auch finanziert werden, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD). „Daran arbeiten wir weiter.“ Im kommenden Jahr seien Hunderte Beförderungen bei der Polizei geplant: „Die Liste dessen, was noch verbessert werden muss, ist lang.“